Arkadaşının bıçakladığı Mustafa Onur, hayatını kaybetti

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'nin Develi ilçesinde Mahmut Toker, tartıştığı arkadaşı Mustafa Onur Sümengen'i (20) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Develi ilçesi Aşağı Everek Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Onur Sümengen ile arkadaşı Mahmut Toker arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Toker, belinden çıkardığı bıçakla arkadaşı Sümengen'i göğsünden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı genci Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Sümengen, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri / Develi DHA

2022-10-24 11:43:39



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