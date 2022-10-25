Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kayseri'de



Naim GÜLVEREN-Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,(DHA)DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret eden Erbaş, "Şimdiye kadar hiçbir ilde 800 hafız kardeşimizin programlarını yapmamıştık. Bu Kayserimiz ve ülkemiz için çok büyük bir zenginlik" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret eden Erbaş, "Anadolu'muzun en güzel şehirlerinden biri olan Kayseri'de bulunmaktan duyduğum bahtiyarlığı ifade etmek istiyorum. Kayseri'ye çok geldim ama bugünkü gelişim sebebimiz hayırlara vesile olacak bir ziyaret. Öncelikle hiçbir ile nasip olmayacak yoğunlukta bir program gerçekleştireceğiz. Şimdiye kadar hiçbir ilde 800 hafız kardeşimizin programlarını yapmamıştık. Bu Kayserimiz ve ülkemiz için çok büyük bir zenginlik. İnşallah hafızlık merasiminde kendileriyle olacağımız gençlerimiz gelecekte ülkemiz için çok faydalı işler yapacaklardır. Burada çeşitli açılışlar yapacağız. Özelikle camilerimizin aydınlanma ve ısınma ihtiyaçlarını gidermek için bir hayırsever sahibimizin güneş enerjisi ve güneş paneli isimli projeyi üstlenmiş olması bizi mutlu ediyor. Bu proje belki de Türkiye'de ilk örnek proje alacak. Bugün bu projenin de temelini atacağız" diye konuştu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Naim GÜLVEREN-Furkan KAVUKLU

2022-10-25 10:56:10



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