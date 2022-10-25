Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kayseri'de (3)



'GÜNEŞTEN ÇOK ÖNEMLİ BİR ENERJİ ELDE EDİYORUZ'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kayseri'nin İncesu ilçesinde 1,4 megavatlık Güneş Enerji Santrali temel atma törenine katıldı. Proje kapsamında santralden üretilecek enerjiyle camilere ücretsiz elektrik verilecek. Törende konuşan Erbaş, "81 ilimiz, 922 ilçemiz 40 bin köyümüzde camilerimizin hem ısınmasını hem de aydınlanmasını sağlamak için sıkıntılar yaşıyoruz. Peygamber Efendimizin 'hayrı gösteren yapan gibidir' hadisi şerifi var. Ahmet Bey bunu sadece göstermekle kalmıyor, aynı zamanda yapıyor ve teslim ediyor. Cenabıhak, kendisinden razı olsun. Kayserimiz buna inşallah öncülük yapacaktır. Bu çalışmalar ile devletimize katkı sağlamış olacağız. Cenabıhakkın ücretsiz, bedava yaratmış olduğu güneşten çok önemli bir enerji elde ediyoruz. Bu ne kadar güzel bir imkan. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kelimeye baktığımız zaman rabbimiz buyuruyor ki, 'Rabbinizden mağfirete koşunuz' İşte burada mağfirete koşuş var. O koşturmanın sonunda cennet vardır. O koşturma sizi cennete ulaştırır. Bizim amacımızda bu değil mi? Yeryüzünde yapmış olduğumuz faaliyetlerle, amellerle Rabbi'mizin rızasını kazanmak değil midir? Müslüman olarak amacımız budur. Biz bunun için yaratıldık" diye konuştu.

Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ölmeden önce hayattayken insanlığa ne kadar güzel hizmet edersek, geride ne kadar eser bırakırsak bu eserlerimiz insanlığa hizmet ettiği müddetçe ölsek de ölmeyiz. Ölsek de yaşamaya devam ederiz. Neden? Çünkü amel defterimiz kapanmayacak. Peygamber Efendimizin müjdesi var. İnsanlığa hizmet için yapılan her türlü faaliyetler, insan ölse de amel defterinin açık kalmasına vesile olacaktır. Bu müjdeyi peygamberimizin hadisi şerifinden öğreniyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Naim GÜLVEREN-Furkan KAVUKLU

2022-10-25 15:00:34



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