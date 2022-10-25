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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kayseri'de (4)

DHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kayseri'de (4)


ERBAŞ, HAFIZLIK İCAZET MERASİMİ'NE KATILDI
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Has Kongre Merkezi'nde 17 okuldan 800 öğrencinin bulunduğu 'Hafızlık İcazet Merasimi' programına katıldı. Törende konuşan Erbaş, "Kur'an-ı Kerim'in manasını anlayabilmek için gayret içinde olmalıyız. Çünkü o bizim için bir hayat rehberidir. Mehmet Akif, 'Beşerin derdine derman olur ancak Kur'an, onsuz artık canavardan da beterdir insan' diyor. Ülkemizde Kur'an-ı Kerim'i okuma azminin ve ona olan ilginin artması bizleri bahtiyar etmektedir. Dolayısıyla milletimize ve bu alanda çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kur'an-ı Kerimi ezberlemek ve hafızlık, Allah tarafından bir insana verilebilecek en büyük nimet ve gayedir. Cenabı hak, hafızlar vesilesiyle Kur'an-ı muhafaza ediyor" diye konuştu.
'3 KİŞİNİN AMEL DEFTERİ AÇIK KALACAK'
Hafızları tebrik eden Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:
"Değerli kardeşlerim, hafızlığınız mübarek olsun. İnşallah hafız oldunuz. Hafız olarak yaşamayı ve ömrünüzün sonuna kadar hafızlığınızın değerini ve kıymetini bilip onun karşılığını vermeyi Allah sizlere nasip eylesin. Sizleri, hocalarınızı, anne ve babalarınızı tebrik ediyorum. Ülkemizde 2 bin civarında yatılı Kur'an kursumuz, 30 bin civarı da gündüzlü Kur'an kursumuz var. Hepsi için gönül veren, hayır sahiplerimizi tebrik ediyorum. Yüce peygamberimizin onlar için müjdelediği hadisinde, 'İnsanlar öldükten sonra amel defterleri kapanacak. Ancak 3 kişinin amel defteri açık kalacak. Bunlardan birincisi ilminden istifade edilen, eser bırakan, talebe yetiştiren ilim adamları. Bir diğeri sadakayı cariye sahipleri. Cami, okul, Kur'an kursu yaptırıp insanlığa hizmet edecek eserler bırakmış kimseler. Üçüncüsü, hayırlı evlat yetiştiren anne babalar. Bu hafızlarımızın anne ve babalarına ne güzel müjdedir. Sizleri tebrik ediyorum. Müjdeniz mübarek olsun. Bu müjdeyle inşallah amel defterleriniz hep açık kalır." (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Kayseri Naim GÜLVEREN-Furkan KAVUKLU
2022-10-25 17:16:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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