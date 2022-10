'HER BİRİNİZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİSİNİZ'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi'nde üniversite öğrencileri ile bir araya geldi. Programda konuşan Erbaş, "Sizler bu ümmetin istikbalisiniz. Biz sizlere ne kadar iyi hizmet eder, ne kadar iyi rehberlik yaparsak sizler de inşallah istikbale daha iyi hazırlanacaksınız. İstikbali sizlere güvenle emanet edeceğiz. Her biriniz ilim için buradasınız. Üniversiteler ilmin ve irfanın dışarıya açılan kapısıdır. Üniversiteler, şehirlerin ilim irfan merkezleridir. Dolayısıyla farklı yerlerden geldiniz. Üniversitenin şehirlerde bulunmasının en büyük faydası, şehrin mozaiğinin sürekli değişmesine, gelişmesine ve büyük bir kaynaşmaya vesile olmasıdır. Her biriniz bizim için çok önemlisiniz. Genç, Farsça'da 'hazine' demekmiş. İşte sizler bizim hazinelerimizsiniz" diye konuştu. Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Bizim medeniyetimiz ilim medeniyetidir. İslam ilmi ahlakla, hakla ve hukukla birlikte yürürse İslam'da ilmin önemi o zaman ortaya çıkar. Ahlaktan, haktan ve hukuktan kopuk bilgi felaket getirir. Atom olarak ortaya çıkar. Japonların başına düşer. İki tane şehri yok eder. İşte şu anda iki ülke arasında bir savaş var. Neden olduğunu görmüyor muyuz? Masumların üzerine nasıl bombalar atılıyor? Acaba orada bize silah sıkan birisi var mı, yok mu? diye hiç bakılmadan nasıl binlerce masum ölüyor. İkinci Dünya Savaş'ında 60 milyon insanın öldüğü söyleniliyor. Bu 60 milyon insan savaşan insanlar mıydı? Ne kadarının eli silah tutuyordu? İslami ilim insana savaşın bile ahlaklı olmasını öğretiyor. Bakınız kitaplarda savaş ahlakı başlıklı bölümlerde, 'Ey İslam askeri sakın ha savaş meydanında kadınlara, yaşlılara, çocuklara, elinde silah olmayan insana, hayvanlara ve yeşile dokunmayacaksın' der. Yani sınırları geniş tutuyor. O yüzden bizim askerimiz masum insanlara zarar gelmesin diye kılı kırk yararcasına şehit olmayı göze alıyor." (DHA)Naim GÜLVERENFurkan KAVUKLU/KAYSERİ, (DHA)- DHA-Genel Türkiye-Kayseri Naim GÜLVEREN-Furkan KAVUKLU

2022-10-25



