Kayseri'de SMA hastası Melih Eymen ve Hasan Çınar yardım gecesi düzenlendi



İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de, basın mensupları tarafından Spinal Muskuler Atrofi (SMA) Tip 2 hastası Melih Eymen Ceylan (4) ile Hasan Çınar´ın (3) tedavisi için yardım kampanyası düzenlendi.

Kayseri´de yaşayan SMA hastası Melih Eymen Ceylan ile Hasan Çınar için düzenlenen yardım kampanyasına, Vali Gökmen Çiçek, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ve siyasi parti temsilcileri ile davetliler katıldı. Programa telefon bağlantısı yapan hayırseverler Melih Eymen Ceylan ve Hasan Çınar için bağışta bulundu.

'SONUNA KADAR BU ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ'

Destek gecesinde konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Bu tablo ile gurur duydum. Tüm siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimiz ve işadamlarımız burada. Tüm Kayseri´yi burada gördüm. Kayseri basın mensupları bize önayak oldu. Sonuna kadar ailemizin yanınızdayız. Hasan Çınar´ın dedesi ile valilik önünde karşılaşmıştık ve Hasan Çınar´ı görmeye gitmiştik. Biz sonuna kadar bu çocuklarımızın yanındayız" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-10-26 00:03:32



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