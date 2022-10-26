Cami tuvaletinden demir kapı hırsızlığı güvenlik kamerasında

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Alperen ERCAN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, 2 caminin tuvaletinden 11 demir kapı çaldığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Çevril ve Kuşçu mahallelerindeki 2 caminin tuvaletinden toplam 11 demir kapı ve haberleşme kablosu çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlığı M.A.A. ve Ş.Y.'nin yaptığını tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

M.A.A. ve Ş.Y.'nin Kuşçu Mahallesi'ndeki hırsızlık anı güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin demir kapıları minibüsün bagajına yükleyip olay yerinden ayrıldıkları görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Alperen ERCAN

2022-10-26 14:21:21



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