Kayseri'de hırsızlık operasyonu: 23 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de düzenlenen eş zamanlı hırsızlık operasyonunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 23 şüpheliyi belirledi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda hırsızlık malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri DHA

2022-10-26 15:15:02



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