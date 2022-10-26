Boşandığı gün kayınvalidesini bıçaklayan sanığa 'iyi hal' indirimiyle 10 yıl hapis



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de boşandığı gün, ayrılıklarından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'i bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Yahya Türkmen (31), eylemin teşebbüs aşamasında kalması ve duruşmalardaki 'iyi hali' dikkate alınıp 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 8 Mart'ta saat 13.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu'nun bahçesinde meydana geldi. Hacılar ilçesindeki okulda devlet memuru olan 3 çocuk babası Yahya Türkmen, olay günü görülen davayla boşandı. Türkmen, duruşmanın ardından eşiyle ayrılmasından sorumlu tuttuğu kayınvalidesi Emine Gezer'in çalıştığı pansiyona geldi. Türkmen, çöp atmak için pansiyonun bahçesine çıkan Emine Gezer'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gezer, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yahya Türkmen ise Selimiye Polis Merkezi'ne gidip teslim oldu. Tutuklanan Türkmen hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'adam öldürmeye teşebbüs' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DAVANIN 3'ÜNCÜ DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında tutuklu sanık Yahya Türkmen ile avukatı hazır bulundu. Şikayetçi eski kayınvalidesi Emine Gezer, duruşmaya katılmadı. Öldürme kastı olmadığını söyleyen sanık Yahya Türkmen, "Olay günü konuşmaya gitmiştim. Tahliyemi istiyorum. Sinirlerime hakim olamadım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yahya Türkmen'i, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezasını önce 12 yıla, ardından da 'iyi hal' indirimi uygulayarak 10 yıla düşürdü ve tutukluluk halinin devamına hükmetti. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2022-10-26 17:34:01



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