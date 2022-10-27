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CHP'li Özel: Adayı doğru zamanda açıklayacağız

DHA

CHP'li Özel: Adayı doğru zamanda açıklayacağız


Naim GÜLVEREN-Hacer Sümeyye MURAT/KAYSERİ,(DHA)CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Adayımızı biz istediğimiz zaman açıklayacağız. Biz adayı doğru zamanda açıklayacağız" dedi. 
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, çeşitli ziyaretler için Kayseri'ye geldi. Parti binasında basın açıklaması yapan Özel, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne Türkiye'ye ne de Kayseri'ye iyi gelmediğini görüyoruz. Enflasyona, dolara, euroya, işsizliğe ve sosyal hayata iyi gelmemiş. Kayseri'nin iş dünyasına da iyi gelmemiş, emekçi çalışanlarına da iyi gelmemiş. Gerçekten her geçen gün Türkiye gibi Kayseri'de kötüye gidiyor. Kayseri neden anlamlı? Kayseri, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmiş seçimlerde ve yerel seçimlerde önemli destekler vermiş olan ve bunun karşılığını almayı bekleyen bir şehirken bugün durumu tamamen bambaşka bir noktada. Sadece geçen yıl yüzde 17,5 olan enflasyonun şu anda TÜİK'e göre yüzde 83 olduğunu, gerçek enflasyonun yüzde 200'ün üzerinde olduğunu biz değil pazardaki, marketteki, sokaktaki vatandaşlarımız söylüyor. Sadece son 1 yılda 'dolar buradan yukarıya gitmez, kötümser senaryo geride kaldı' dediklerinden beri dolar Türk parası karşısında yüzde 99,7 daha değer kazandı" diye konuştu.
'MAHİR ÜNAL GÜZEL DİLİMİZE SALDIRDI'
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ı cumhuriyet ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştiren Özel, "Tabi Mahir Ünal'ın bir saçmalığı var. Güzel dilimize saldırdı. Ben buna Kayseri'nin bir karşılık vereceğini düşünüyorum. Şöyle ki Osmanlıca'yı övüyor. 'Bu Türkçeye geçtik' diyor. 'Düşünce üretemeyiz' diyor. Oysaki 100 yıl önce Kahramanmaraş'ta, Kayseri'de konuşulan Türkçe bu Türkçe. Sarayda Farsça, Arapça, Fransızca ilaveli tuhaf bir dil konuşuluyordu. Kimse anlamıyordu. Atatürk geldi, halkın dilini devletin dili yaptı. Yeni alfabe sayesinde okuma ve yazma kolaylaştı. Atatürk geldiğinde okur yazar oranı yüzde 10'ken, köylerde okur yazar oranı yüzde 1'ken, köylerde 100 köyden 93'ünde okul yokken herkes okuma yazma öğrendi. Şimdi 'lügatımızı elimizden aldı' diye çıkmış Atatürk'e laf ediyor. Bu büyük bir haksızlık" ifadelerini kullandı. 
'CUMHURBAŞKANI ADAYI 6 PARTİNİN TAM MUTABAKATIYLA İLAN EDİLECEK'
Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusunu yanıtlayan Özel, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanı adayı 6 partinin tam mutabakatıyla ve 13'üncü cumhurbaşkanı olacak şekilde ilan edilecek. Adayı geç açıklamak bizim zararımıza olsa AK Parti niye rahatsız olsun? Şimdi biz AK Parti'yle bir halat çekme oyunu yaptık. Onlar bir ucundan biz diğer ucundan tuttuk. Biz onlara 'Siz adayınızı açıklayın' dedik. Çünkü açıklamıyorlardı ve Tayyip Erdoğan diye söylenti vardı. Onlar adaylarını biz istediğimiz zaman açıkladılar. Biz adayımızı biz istediğimiz zaman açıklayacağız. Biz adayı doğru zamanda açıklayacağız." (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Kayseri Naim GÜLVEREN-Hacer Sümeyye MURAT
2022-10-27 15:20:07

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