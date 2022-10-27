CHP'li Özel: Adayı doğru zamanda açıklayacağız (2)



'SİZLERE ÇÖZÜM REÇETESİ GETİRECEĞİZ'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, parti binasında yaptığı basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Özel'e CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, İl Başkanı Ümit Özer ve parti üyeleri eşlik etti. Özel ziyarette esnafın sorunlarını dinledi. Esnafla sohbet eden Özel, "Türkiye'nin çok büyük sorunu var. Bu sorunu çözmek için bir isim beklemek yerine, bir sistem beklemeniz lazım. Bugün bir Cumhurbaşkanı var. 'Enflasyonu düşüreceğim' diyor ve tarih söylüyor. 'Nisan'da düşecek' diyor. Bir bakıyorsun enflasyon artmış. 'Eylül'de düşecek' diyor. Yine artmış. Çünkü enflasyonu nasıl düşüreceğini bilmiyor. İstihdam sorunu var. Kayseri'de son 1 ayda 16 bin kişi işsiz kalmış. Faiz ve dolar düşmüyor. Bizim adayımız açıklandığında, yardımcılarımızı, ekonomik programı ve o ekonomik programın nasıl uygulanacağını bileceksiniz. Krizi çözmeyi, seni zenginleştirmeyi, Kayseri'nin işsizine iş vermeyi vaat ediyoruz. Biz sizlere çözüm reçetesini getireceğiz. Kasım ayının sonunda size çözüm reçetesi gelecek" diye konuştu. (DHA)

Alperen ERCAN-Özge Zeynep ARIK/KAYSERİ, (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Kayseri Özge Zeynep ARIK-Alperen ERCAN

2022-10-27 16:44:18



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