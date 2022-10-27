Kayseri'de 53 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Naim GÜLVEREN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polisin uyuşturucu operasyonunda 53 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ'dan Batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi alındı. Kayseri-Malatya uygulama noktasında uyuşturucunun taşındığı belirlenen otomobil durduruldu. Araçtaki aramada 53 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü B.C. adlı erkek, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Naim GÜLVEREN

2022-10-27 17:01:30



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