Kayseri Atletik Spor - TED Ankara Kolejliler: 3-1

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)SALON: Gevher Nesibe

HAKEMLER: Ömer Açıcı, Cihan Demir

KAYSERİ ATLETİK SPOR: Esra İnce, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Deniz Emrelli, Patricia Leyva Leslie, Halenur Baytemur, Şevval Uçar (L) (Beyza Dursun, Mervenur Oktay, Berna Demirci, Zeynep Batmaz)

TED ANKARA KOLEJLİLER: Selin Toy, Dolunay Çetinkaya, A.Kiriloya Bozdeva, Nur Dilşah Kavas, İlayda Gözen, Emilia Vosoneyy, Esra Ünal (L) (Huri Naz Duruay, Melek Erpin, Elif İrem Akmeşe, Ezgi Abanoz, Gönül Eda Köker, Miray Su Keskin

SETLER: 25-21, 19-25, 25-23, 25-22

SÜRE: 103 dakikaTürkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1´inci Lig B Grubu üçüncü haftasında TED Ankara Kolejliler´i konuk eden Kayseri Atletik Spor, maçı 3-1´lk sonuçla kazandı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-10-29 16:24:29



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