Develi Belediye Spor - Altekma: 3-0

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)SALON: Develi Murat Kocatürk

HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş

DEVELİ BELEDİYE SPOR: İbrahim Emet, Furkan Gök, İan İereshchenko, Ahmet Samet, Filip Michal, Branimir, Alperay Demirciler (L) Caner Pekşan, Berkan Eryüz, Abdullah Çam, Yusuf Eken, Ali Onur, Hamdi Erkan, Onur Altınkaya)

ALTEKMA: Georgi Tatarov, Ertuğrul Gazi, Souza Francisco, Kevin Saar, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Mehmet Özbek (L) (Umut Şahin, Kerem Yaman, Ulaş Dokumacı, Altay Demirci, Emir Pınar, Selman Ateş, Hüseyin Şahin)

SETLER: 27-25, 28-26, 25-23

SÜRE: 105 dakikaAXA Sigorta Efeler Ligi 6´ncı haftasında sahasında İzmir ekibi Altekma´yı konuk eden Develi Belediye Spor, maçı 3-0´lık sonuçla kazandı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-10-29 18:51:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.