Develi Belediye Spor - Altekma: 3-0

İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA)SALON: Develi Murat Kocatürk
HAKEMLER: Tuncay Kandemir, Hüseyin Okumuş
DEVELİ BELEDİYE SPOR: İbrahim Emet, Furkan Gök, İan İereshchenko, Ahmet Samet, Filip Michal, Branimir, Alperay Demirciler (L) Caner Pekşan, Berkan Eryüz, Abdullah Çam, Yusuf Eken, Ali Onur, Hamdi Erkan, Onur Altınkaya)
ALTEKMA: Georgi Tatarov, Ertuğrul Gazi, Souza Francisco, Kevin Saar, Emin Gök, Muzaffer Yönet, Mehmet Özbek (L) (Umut Şahin, Kerem Yaman, Ulaş Dokumacı, Altay Demirci, Emir Pınar, Selman Ateş, Hüseyin Şahin)
SETLER: 27-25, 28-26, 25-23
SÜRE: 105 dakikaAXA Sigorta Efeler Ligi 6´ncı haftasında sahasında İzmir ekibi Altekma´yı konuk eden Develi Belediye Spor, maçı 3-0´lık sonuçla kazandı.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN
2022-10-29 18:51:18
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.