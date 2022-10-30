Futbolcu maçtan sonra evlilik teklifinde bulundu

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ, (DHA) Talasgücü Belediyesporlu futbolcu Erkan Kapar (23), Suvermez Kapadokyaspor´u 1-0 mağlup ettikleri maçtan sonra kız arkadaşı Kader Köşk´e (23) evlilik teklifinde bulundu.

TFF Bölgesel Amatör Lig 6´ncı grupta yer alan Talasgücü Belediyespor, sezonun 5´inci haftasında konuk ettiği Nevşehir ekibi Suvermez Kapadokyaspor´u 1-0´lık sonuçla mağlup etti. Talasgücü Belediyesporlu futbolcular karşılaşma sonrası galibiyeti kutladı. Ev sahibi takımda 65´inci dakikada Ramazan Taş´ın yerine oyuna giren Erkan Kapar müsabaka sonrası kız arkadaşı Kader Köşk´ü sahaya çağırdı. Genç futbolcu takım arkadaşlarının yanında sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. Kız arkadaşının teklifi kabul etmesinin ardından genç çifti, ilk olarak futbolcular tebrik etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Maçtan görüntüler

-Maç sonu evlilik teklifiDHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-10-30 18:19:59



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