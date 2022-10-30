Kayserispor - Adana Demirspor: 2-2

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Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA)-

STAT: RHG Enertürk Enerji

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara

YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal Beyazıt Onur Bulut, Ali Karimi (Dk. 72 Emrah Başsan), Hosseini, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek (Dk. 58 Gökhan Sazdağı), Mensah, Kemen (Dk. 58 Cardoso), Thiam (Dk. 72 Mane), Gavranovic (Dk. 89 Mustafa Pektemek)

ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir Svensson, Samet Akaydın, Semih Güler, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli (Dk. 87 Gökhan İnler), Akintola (Dk. 61 Yusuf Sarı), Belhanda, Emre Akbaba (Dk. 61 Guldbrandsen), Onyekuru (Dk. 79 Assombalonga)

GOLLER: Dk. 67 Gavranovic, Dk. 82 Cardoso (Yukatel Kayserispor), Dk. 12 Ndiaye, Dk. 65 Onyekuru (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Ramazan Civelek, Mensah, Hosseini (Yukatel Kayserispor), Ndiaye, Onyekuru (Adana Demirspor)

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı.

12'nci dakikada ceza sahası içindeki Belhanda'nın pasında topla buluşan Ndiaye'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

35'inci dakikada atılan uzun top sonrası topla buluşan Akintola'nın uzaktan şutu auta gitti.

39'uncu dakikada Kayserispor kalecisi Bilal Beyazıt'ın ceza sahası içinde Onyekuru ile girdiği mücadele sonucu hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi. Verdiği kararı VAR'da inceleyen Bayarslan, kararı iptal etti.

45+2'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda'nın şutu az farkla yandan auta gitti.

45+4'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ramazan Civelek'in şutunu kaleci Ertaç Özbir kurtardı.

50'nci dakikada sağ kanatta Ramazan Civelek'in ceza sahası içine ortasında topla buluşan Gavranovic'in kafayla vuruşu üstten auta gitti.

65'inci dakikada ceza sahası içine gönderilen uzun topta Kayserispor defansını geçen Onyekuru, meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-2.

67'nci dakikada sağ kanattaki Cardoso'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gavranovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

74'üncü dakikada Emrah Başsan'ın pasında topla buluşan Mensah'ın ceza sahası dışından şutunu kaleci Ertaç kurtardı.

76'ncı dakikada sağ kanatta Onur Bulut'un ceza sahası içine ortasında topla buluşan Gavranovic'in şutu üstten auta gitti.

82'nci dakikada sağ kanattaki Emrah Başsan'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cardoso'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

Karşılaşma 2-2 sona erdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Kayseri / Melikgazi Olcay DÜZGÜN

2022-10-30 19:08:23



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