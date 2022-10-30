Kayserispor - Adana Demirspor maçının ardından



Olcay DÜZGÜN / KAYSERİ, (DHA) SPOR Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan ve 2-2 biten karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugün 3 puan kazanamadık ama oyuncularım çok daha fazlasını kazandılar" dedi. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise "Futbol böyle bir oyun. 2-0 olunca takımımız maçı kapatmış hissiyatına kapılmış olabilir" ifadelerine yer verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Daha önce yaptığım açıklamalarda maç gibi maç beklediğimi söylemiştim. Bugün futbol dolu bir maç yaşadık. Sahada çok doyurucu bir futbol vardı. Genel olarak biz hep oyunun içindeydik. Birbirimize iyi cevaplar verdiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı geriye düştükten sonra değişiklikler yaptık. Ondan sonra maçı değiştirecek hale geldik. Bugün 3 puan kazanamadık ama oyuncularım çok daha fazlasını kazandılar. Taraftarımız bizi çok iyi destekledi. Kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

MONTELLA: 2-0 OLUNCA TAKIMIMIZ MAÇI KAPATMIŞ HİSSİYATINA KAPILMIŞ OLABİLİR

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise "Takımımızın ilk yarıyı muazzam bir oyunla kapattığını söyleyebilirim. Rakip takıma bir şey bırakmadık. İkinci golü de atabilirdik. Ancak organize takımlara karşı durum böyle olabiliyor. Takımımızı tebrik etmek istiyorum. Futbol böyle bir oyun. 2-0 olunca takımımız maçı kapatmış hissiyatına kapılmış olabilir. Rakip takımı da tebrik etmek istiyorum. Onlar da maçın sonuna kadar oyunu bırakmadılar" ifadelerini kullandı. (DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çağdaş Atan ve Vincenzo Montella'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-10-30 19:47:39



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