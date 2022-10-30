Kayserispor - Adana Demirspor maçı öncesi misafir tribününde arbede

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KAYSERİ, (DHA) Spor Toto Süper Ligin 12´inci haftasında oynanan Yukatel Kayserispor Adana Demirspor maçı öncesi misafir tribünü girişinde arbede yaşandı.

Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan müsabaka öncesi misafir takım koridorunda arbede yaşandı. Yaşanan olaya polis müdahalede bulunurken; arbede taraftarların cep telefonu kamerasına yansıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Adana Demirspor tribünlerine girişte yaşanan arbededen görüntü

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2022-10-30 22:15:43



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