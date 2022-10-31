Kayseri Valiliği´nden Kayserispor-Adana Demirspor maçı öncesi yaşananlarla ilgili açıklama



İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) Kayseri Valiliği tarafından Spor Toto Süper Lig'in 12´nci haftasında oynanan Yukatel Kayserispor Adana Demirspor maçı öncesi yaşanan arbede ile ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Yukatel Kayserispor´un Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldığı müsabaka öncesi konuk takım gişelerinde yaşanan arbede sonrası yazılı açıklama yapan Kayseri Valiliği, "Türkiye Spor Toto Süper Ligi 12´nci haftasında oynanan, Yukatel Kayserispor Adana Demirspor müsabakasında, misafir takım taraftarlarının stada giriş yaptıkları kapılarda oluşan yığılma nedeniyle turnikelerin kırılma ve seyircilerin ezilme ihtimaline karşı görevli emniyet mensuplarımız tarafından sesli ikazlar yapıldıktan sonra kalkanlarla müdahale edilmiştir. Taraftarların turnikelerde oluşturduğu yoğunluğun devam etmesi üzerine yapılan müdahale sırasında 2 polis memurumuz el spreyi ile biber gazı kullanmışlardır. Yaşanan bu üzücü gelişmeler neticesinde Kayseri Valiliği olarak olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup tüm güvenlik kamera görüntüleri ve kayıtları incelemeye alınmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadelerine yer verdi. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2022-10-31 09:31:06



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