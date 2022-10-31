Yatak imalathanesinde yangın



Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, yatak imalathanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesindeki 2 katlı yatak imalathanesinde çıktı. Yatak imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevler kısa sürede tüm imalathaneyi sardı. İhbar sonrası olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yatak imalathanesinde büyük hasara yol açan yangınla ilgili polis, inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2022-10-31 19:38:12



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