Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

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Sevilay AY/ KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, polisin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 33 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 33 şüpheli, gözaltına alındı. Ev ve araçlarda yapılan aramalarda 150 gram metamfetamin, 293 hap, 11,5 gram bonzai, 5 gram afyon sakızı, 1,20 gram kokain, 2 hassas terazi, 2 ruhsatsız tüfek, 3 şarjör, 10 tabanca fişeği ve 4 tüfek kartuşu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Sevilay AY

2022-11-01 17:10:31



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