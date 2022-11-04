Ümit Özdağ: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan sonra en iyi AK Partili'dir (2)



'GÖÇMENLER DÖNÜNCE 10 MİLYAR DOLAR CEBİMİZDE KALACAK'

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, parti binasında yaptığı basın açıklamasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Özdağ'a Zafer Partisi Kayseri İl Başkanı Serap Altun ve parti üyeleri eşlik etti. Özdağ, ziyarette esnafın sorunlarını dinleyip, sohbet etti. Özdağ, "Sürdürülebilir planlı kalkınma gerçekleştireceğiz. Alışveriş merkezi değil, bundan sonra fabrika inşa edeceğiz. Alım garantisini de Türk köylüsüne vereceğiz. Hastanelere müşteri garantisi değil Türk çiftçisine alım garantisi vereceğiz. Tekrar üretime başlayacağız. Rant ekonomisi değil, üretim ekonomisi olacak. Bakın göçmenler dönünce yılda 10 milyar dolar cebimizde kalacak. Yine 2 milyon Türk'e istihdam yeri açılacak. Bu ekonomide enflasyonun düşmesi anlamına geliyor. 13 milyon insan vatanına dönünce Türkiye'de kira fiyatları da düşecek" diye konuştu. (DHA)Sevilay AyFurkan KAVUKLU/ KAYSERİ, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kayseri Sevilay AY-Furkan KAVUKLU

2022-11-04 16:32:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.