Ümit Özdağ: İktidara geldiğimizde sığınmacıları gönderemezsek istifa ederim



Furkan KAVUKLU-Özge Zeynep ARIK/KAYSERİ,(DHA)ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kayseri'nin Talas ilçesinde esnafla sohbetinde, "İktidara geldiğimizde sığınmacıları gönderemezsek istifa ederim. Birinci senenin sonunda 1 tanesi kalırsa 1 gün durmam" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Talas ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Özdağ' a Zafer Partisi İl Başkanı Serap Altun ve parti üyeleri eşlik etti. Halkla sohbet eden Özdağ, "Bizi Türk, Kürt, Alevi ve Sünni diye birbirimize düşüremediler ama göçmenlerin içine soktukları ajanlarla ortalığı karıştıracaklar. Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinden PKK'yı yollayıp iç savaş çıkaracaklar. Bu Kürdistan projesidir. Maalesef bugünkü iktidar bu tehlikeyi görmüyor. Allah'tan korkun kardeşim. Erdoğan kaç defa 'Muhalefet yollamak istiyor, biz yollamayacağız' diye açıklama yaptı. Biz iktidara geldiğimizde sığınmacıları gönderemezsek istifa ederim. Birinci senenin sonunda 1 tanesi kalırsa 1 gün durmam" ifadelerini kullandı.(DHA)

DHA-Politika Türkiye-Kayseri Furkan KAVUKLU-Özge Zeynep ARIK

2022-11-05 17:47:29



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