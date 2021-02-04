Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda zanlılardan 6'sı adliyeye sevk edildi

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY'nin askerlerden sorumlu "mahrem imamları" tarafından ankesörlü ve sabit hatlardan aradıkları iddiasıyla gözaltına alınan, çoğunluğu muvazzaf 15 zanlıdan 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.Kayseri, Ankara ve İstanbul'da 2 Şubat'ta farklı adreslere düzenlenen operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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