Kayseri merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Kayseri'de biri kadın 10, Ankara ve Antalya'da da 2 şüpheli yakalandı.Adreslerde yapılan aramada tüfek, tabanca, 50 mermi, 40 gram metamfetamin, 20 gram eroin, iki hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira ele geçirildi.Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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