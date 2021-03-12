Kayseri merkezli uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Kayseri'de biri kadın 10, Ankara ve Antalya'da da 2 şüpheli yakalandı.Adreslerde yapılan aramada tüfek, tabanca, 50 mermi, 40 gram metamfetamin, 20 gram eroin, iki hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 800 lira ele geçirildi.Gözaltına alınan 12 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.