Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İYİ Parti’den istifa etti

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini duyurdu.

DHA'da yer alan habere göre Ataş şunları kaydetti: "Aziz milletim. Bugün, büyük bir onurla sürdürdüğüm İYİ Parti üyeliğime veda ederken, içimde derin bir sorumluluk duygusuyla sizlere sesleniyorum. Bu karar, sadece bir kırgınlığın, eleştirinin ya da olumsuz bir düşüncenin sonucu değil; bilakis, millete hizmet yolunda daha verimli ve etkin olabilme arzumun bir yansımasıdır. Kuruluşundan itibaren içinde bulunduğum İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca, ülkemizin refahı, demokrasimizin güçlenmesi, milletin sesini duyurmak ve vatandaşlarımızın hak ettiği yaşam standartlarına ulaşması için var gücümle, gece-gündüz, yedi gün yirmi dört saat çalıştım. Buna en yakın şahit Kayserili hemşehrilerimdir. Nitekim 2 genel ve 2 yerel seçimde de Kayseri; İYİ Parti’ye, yurt genelinde aldığı ortalama oyun üzerinde oy vermiştir."