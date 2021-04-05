Kayseri, Nevşehir, Sivas, Kırıkkale, Niğde, Yozgat ve Kırşehir'den bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

AA

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından "Mili iradenin yanındayız" başlığıyla yayımlanan bildiride, "Demokrasi ve bilimin ışığında eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren Erciyes Üniversitesi mensupları olarak aziz milletimizin hür iradesine karşı yürütülen girişimleri şiddetle kınıyoruz. Milli iradeyi hiçe sayanların 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi her zaman karşısında olacağız." ifadelerine yer verildi.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğünce "Milli iradeye saygı" başlığıyla yayınlanan bildiride de "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir" düsturunu içine sindiremeyerek vesayet özlemiyle her fırsatta ülke menfaatlerine karşı saldıran tüm yapılara ve özellikle darbe heveslilerine karşı her zaman milli iradenin yanında olunacağı vurgulandı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Kayseri İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik de yaptığı yazılı açıklamada, darbe, ihtilal ve bütün antidemokratik müdahalelerin demokrasilerde yerinin olmadığını belirtti.

- Nevşehir

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, iktidarların demokratik seçimlerle belirlendiği ülkelerde millet iradesini cebir ve hile ile düşürmeye çalışmanın millete yapılabilecek en büyük saygısızlık ve haksızlık olduğu kaydedildi.

Antidemokrat girişimin şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, "Bu tür çağdışı girişimlere karşı her zaman hukukun üstünlüğünü, milli egemenlik ve demokratik hukuk devleti ilkelerini savunmaya devam edeceğimizi ve tüm birimlerimizle devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu ve her zaman demokrasimize sahip çıkacağımızı ilan ediyoruz." görüşüne yer verildi.

- Sivas

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Senatosu'ndan yapılan açıklamada, "Türk milletinin, milli egemenliği, milli iradeyi ve demokrasiyi hedef alacak hiçbir girişime yaşama hakkı tanımayacağına yakın tarih şahittir ve buna cüret edenlerin gerekli cevabı alacağından kimsenin şüphesi olmasın. Bir avuç çapulcunun Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefine ve seçimle gelen meşru iktidar ile uyumlu yürüyüşüne halel getirmesine asla müsaade edilmeyecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin demokrasinin, demokratik değerlerin ve seçimle işbaşına gelen meşru iktidarın sonuna kadar destekçisi olduğu vurgulandı.

- Kırıkkale

Kırıkkale'deki sivil toplum kuruluşları, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki olarak "Millet İradesine Saygı Bildirisi" hazırladı.

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen basın açıklamasında bildiriyi okuyan KTSO Başkanı Ahmet Varlı, şunları kaydetti:

"İçerisinde darbe iması bulunan ve millet iradesine parmak sallayan bu bildiri yok hükmündedir. Bu millet apoletli siyaseti çoktan tarihe gömmüştür. Milli iradeyi hedef alan ve vesayetçi zihniyet tarafından kaleme alınan bildiriyi nefretle kınıyor ve reddediyoruz. Darbe sevdalıları 15 Temmuz'u hatırlamalı, akıllarını başlarına almalıdırlar. Artık Türkiye eski Türkiye değildir. Milletin iradesini tehdit eden darbe heveslilerine, 15 Temmuz'da uçaklar kalkmasın diye buğdayını yakan çiftçileri, araçlarını milletine siper eden sanayicileri hatırlatmak isteriz."

Öte yandan Kırıkkale Memur-Sen üyeleri de Kırıkkale Adliyesi'ne giderek, açıklamaya imza atan bazı emekli amiraller hakkında suç duyurusunda bulundu.

- Niğde

Niğde'de Sivil Toplum Platformu üyeleri de açıklamaya tepki göstererek, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Platformun dönem sözcüsü ve Sağlık-Sen Şube Başkanı Ebuzer Doğan, adliye bahçesinde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bu milletin bırakın açıktan darbe çağrısına, iradesine yönelik hiçbir vesayet imasına tahammülü yoktur. Biz de Niğde Sivil Toplum Platformu olarak milletin iradesine karşı bir müdahale hevesi olarak gördüğümüz bu meşum açıklama ve o açıklamaya imza atanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Hazırladığımız dilekçeyi savcılığa teslim etmek için bir araya geldik. Millet olarak, irademize uzanmak isteyen elin ve arkasındakilerin ortaya çıkarılmasını, yargılanmasını, cezalandırılmasını istiyoruz."

- Yozgat

Sivil Toplum Kuruluşları tarafından oluşturulan Yozgat Milli İrade Platformu üyeleri, Yozgat Adliyesine gelerek suç duyurusunda bulundu.

Platform adına açıklamayı okuyan Memur-Sen Yozgat İl Temsilcisi Kenan Şerefli, kendisini millet iradesinin üzerinde gören bir grup emekli amiralin vesayet dönemlerine özlem duyan bir açıklama yayımladıklarını ifade ederek, "Türkiye artık darbecilerden hesap sorulan bir ülkedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, amiral eskisi ve açıklamaları hakkında soruşturma başlatmış olmasını yerinde buluyor, faillerle birlikte iştirakçileri ve azmettiricileri de ortaya çıkaracak bir hukuki sürecin işleyeceğine inanıyoruz." dedi.

- Kırşehir

Memur-Sen Kırşehir Şubesi öncülüğünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu başkanları, bazı emekli amirallerin açıklaması ile ilgili Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Memur-Sen Kırşehir Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, darbenin imasına bile tahammüllerinin olmadığını söyledi.

Milletin 15 Temmuz'da darbe heveslilerine gereken cevabı ve dersi verdiğini vurgulayan Yavuz, "Darbe ima eden açıklamayı yapanların yargılanmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz. Vesayet sevdalılarına hadleri bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir." diye konuştu.