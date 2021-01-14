KAYSERİ - Sağlık çalışanlarına CoronoVac aşısının ilk dozu yapıldı

AA

Kayseri Şehir Hastanesi bünyesindeki Kalp ve Damar Hastanesinde oluşturulan aşı odalarında sağlık çalışanlarına CoronaVac aşısı uygulanmaya başlandı.Kentteki ilk aşı, sağlık çalışanı 38 yaşındaki Nergis Güneş'e yapıldı. Aşı sonrası duygularını paylaşan Güneş, salgın sürecinde sağlık çalışanlarının fedakarca görevlerini yerine getirdiğini ifade etti.Bu süreçte pek çok sağlıkçının Kovid-19'a yakalandığını belirten Güneş, "Yolun sonundaki ışık göründü. İnşallah hepimiz için hayırlı olur." dedi.

Başhekim Yardımcısı Abdullah Gür ise bu salgında en önde mücadele edenlerin sağlık çalışanları olduğunu, bu yüzden de aşılamanın sağlık çalışanlarından başlatıldığını belirtti.İlk olarak hastanedeki 1400 sağlık çalışanını aşılayacaklarını anlatan Gür, "Son 6 ayda Kovid-19 geçirmiş ya da şu an temas izolasyonunda olanları aşılamayacağız. 50 poliklinik oluşturduk aşı için. Normal hasta odalarından ayrı yerde bu odalar." diye konuştu.Öte yandan, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, merkez Talas ilçesinde 4 Nolu Sağlık Ocağında çalışan hemşire Fatih Temir'e aşı yaptı.