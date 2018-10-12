SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Kayseri Şehir Hastanesi
SAĞLIK
Haberler > SAĞLIK

Kayseri Şehir Hastanesi'nde hava ambulans hizmeti başladı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapımı tamamlanan hava ambulans pisti, düzenlenen törenle hizmete açıldı

12.10.2018 - 08:40 | Güncelleme: AA

Kayseri Şehir Hastanesi heliport alanı için simülasyon çalışması yapıldı. Hava-38 olarak adlandırılan hava ambulansı Talas yerleşkesinden havalanarak, Kayseri Şehir Hastanesi'nde bulunan piste iniş yaptı.

AA'nın haberien göre; simülasyon çalışmasının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, bu çalışmayla şehir hastanesinin heliport alanının açılışını yaptıklarını belirtti.

Acil sağlık hizmetlerinin geldiği noktanın çok iyi bir düzeyde olduğunu anlatan Benli, helikopter ambulansın Kayseri'nin yanı sıra çevre illere de hizmet verdiğini bildirdi.

Yaklaşık bir saat uçuş mesafesinde olan tüm yerlere hava ambulansıyla hizmet verdiklerini vurgulayan Benli, şunları söyledi: "Sadece Kahramanmaraş kısmını Adana alıyor. Diğer taraftaki Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat ve Sivas bölgesine biz hizmet veriyoruz. İlimizin içerisinde de yarım saatin üzerindeki ulaşım yeri olan acil durumlarda helikopter ambulansımızı hareketlendiriyoruz, hava şartları müsait olduğu taktirde. Kışın kullanım saatleri düşse de yazın 30 saate varan aylık kullanımlarımız oluyor. Bu da halkımızın hizmetinde helikopter ambulansımızın ne kadar efektif ve iyi bir şekilde kulanıldığının göstergesi. İnşallah fazla kullanma ihtiyacımız olmaz ama bugünden itibaren şehir hastanemizdeki heliport alanımız aktiflenmiş durumda. Bundan sonra burası aktif olarak kullanılacaktır."

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik de 5 Mayıs 2018'de açılan hastanede vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için ellerinden gelen gayreti göstermeye çalıştıklarını belirtti.

Hastalara çok daha kolay ulaşım sağlayacak heliport için aylardır çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Çelik, en son Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden onayı aldıklarını kaydetti.

Bugün de ilk helikopterin heliporta indiğini bildiren Çelik, şöyle konuştu: "Bundan sonra hastalarımızın çok daha çabuk hastanemize ulaşımlarını sağlamış olacağız. Desteği olanlara teşekkür ediyorum. Bundan sonra amacımız halkımıza çok daha iyi hizmet verebilmek. Açıldığımız günden bu yana 1 milyonun üzerinde hastaya baktık. 75 bin civarı yatış gerçekleştirdik. Bunun çok daha ileriye gitmesini sağlayacağız. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek için burada bulunuyoruz. Tüm çabalarımızla eksiklerimizi görerek, bunları iyileştirmeye çalışmak için gayret edeceğiz."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X