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Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk kemik iliği nakli yapıldı

Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk kemik iliği nakli, 58 yaşındaki Hasan Sınıksaran'a uygulandı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde ilk kemik iliği nakli yapıldı
AA

Kayseri Şehir Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018 yılında hasta kabul etmeye başlayan hastanede, 2020'nin ekim ayında kurulan ünitede, Nevşehir'den gelen hasta ameliyat edilerek ilk kemik iliği nakli gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Prof. Dr. İlhami Çelik, 5 yataklı kemik iliği nakli ünitesinin, pozitif basınçlı, merkezi hepafiltreli, tam donanımlı şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından onay alarak hizmete girdiğini belirtti.

Bu ünitede 4 kişilik ekibin çalıştığını ve ilk nakli gerçekleştirdiğini aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Yeni ünitemiz faaliyete girdi. Tabii ki önemli olan sadece malzemeler, mekanlar değil, bunun için malzemeden mekandan daha önemli olan şey hastanede bu işin eğitimini almış bir hekim bulunmasıydı. Bir süre önce hastanemizden iki hekimimizin eğitim ve sertifika almasıyla bu adımı atmış olduk. Aslında en önemli kısmı eğitimdir. Arkadaşlarımız bu konuda gerçekten büyük özveride bulunarak eğitimlerini tamamladı ve hastamızın naklini gerçekleştirmiş olduk. Bu, bizim için çok gurur verici.

Tabii ki bu hastaların bundan sonraki süreçlerinde de çok iyi takip edilmeleri gerekiyor. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapmış bulunuyoruz. Gururla söyleyebilirim ki bugün hastamız sağlıkla taburcu oluyor, böylelikle Kayseri'ye yeni bir hizmet daha sunmuş bulunuyoruz."

Kayseri Şehir Hastanesi Hematoloji Kliniği ve Kemik İliği Nakli Ünitesi sorumlusu Doç. Dr. Serdal Korkmaz da ünitelerinin Sağlık Bakanlığının tüm standartlarına uyumlu hizmete açıldığını anlattı.

Başarılı bir operasyonla ilk nakli gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını vurgulayan Korkmaz, "İlk hastamızı alarak kemik iliği naklini gerçekleştirmiş olduk. Hastamızı bugün şifa ile taburcu ediyoruz ve ardından diğer nakil sırası bekleyen hastalarımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Hatta şu anda iki hastamız nakil için tedavi altına alınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Hastanın eşi Zilcan Sınıksaran ise "Bir yıldır pandemiden dolayı hastanelere gelip gidemedik. Nevşehir'den geliyoruz. Orada tedavi gördüğümüz hastaneden nakil için bizi buraya yönlendirdiler. Çok şükür, sandığımız kadar zor olmadı, eşim sağlığına kavuştu. Burada verdikleri hizmetlerden dolayı hastane başhekimine, doktorumuza ve bütün çalışanlara teşekkür ederim. Çok güzel bir hastaneymiş burası. Allah emeği geçenlerden razı olsun." diye konuştu.

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