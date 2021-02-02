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Kayseri Şeker Fabrikası çiftçilere 846 milyon lira pancar bedeli ödeyecek

Kayseri Şeker Fabrikası'nın çiftçilere 3 Şubat-5 Mart arasında 846 milyon lira pancar bedeli ödeyeceği bildirildi.

Kayseri Şeker Fabrikası çiftçilere 846 milyon lira pancar bedeli ödeyecek
AA

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, bünyesindeki 3 fabrikayla kendi üretim rekorunu kırarak büyük bir başarı elde eden Kayseri Şeker, bu kapsamda çiftçisine de rekor pancar bedeli ödemeye hazırlanıyor.

Fabrikalarında geçen yıla oranla yüzde 18,7'lik artışla 528 bin 491 ton şeker üreten Kayseri Şeker, 3 Şubat-5 Mart arasında çiftçilere 846 milyon lira pancar bedeli ödeyecek.

Kayseri, Yozgat Boğazlıyan ve Tokat Turhal fabrikalarında toplam 3 milyon 544 bin ton pancarın işlendiği kampanya sürecinde 429 bin 550 ton A ve 98 bin 941 ton C şeker üretilirken, 126 bin 180 ton melas ve 27 bin 710 ton da melaslı kuru küspe üretimi yapıldı.

Toplam 1 milyar 304 milyon lira pancar bedelinin 458 milyon liralık kısmını, 2020-2021 kampanya dönemi boyunca çiftçisine ayni ve nakdi avanslar şeklinde ödeyen Kayseri Şeker, 138 milyon 500 bin lira da nakliye bedeli ödemişti.

Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, çiftçiye ödenecek 846 milyon liranın, salgın nedeniyle zorlu bir süreçten geçen bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

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