Kayseri Valisi: Beraberliğimize dinamit konulmaya çalışıldı

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 21. Mali Genel Kurul Toplantısı'na katılan Vali Çiçek, genel kurulun sanayicilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çiçek, Kayseri'nin Türkiye sanayisine önemli katkı sağladığını vurgulayarak yapılan yatırımların da değerli olduğunu dile getirdi.

Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası sonrası çıkan olaylara ilişkin konuşan Çiçek, şunları kaydetti:

"Hepinizin bildiği gibi, Kayseri'mizde büyük bir oyun oynandı. Memleketimizin berrak havasını karartmaya çalıştılar. Birçok provokasyonlar yapıldı. Bizim birlik ve beraberliğimize dinamit konulmaya çalışıldı. Ne yaparsa yapsınlar, bu şehir huzur şehri. Bu şehir birlik ve beraberliğin şehri. Bu şehir kardeşlik şehri. Bu şehir sanayicilerin ekonominin ticaretin şehri. Bu şehrin berrak havasını karartamayacaklar. Buna izin vermeyeceğiz. Bu ilin valisi olarak, bir kardeşiniz olarak ve sizden aldığımız güçle esnafımızdan, memurumuzdan, çiftçimizden, köylümüzden, çalışanımızdan aldığımız güçle bizim huzurumuzu kaçırmalarına izin vermeyeceğiz."

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"MÜCADELEYİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Huzursuzluğa izin vermeyeceklerini vurgulayan Çiçek, "Bakın uyuşturucuyla mücadelede altın bir sene geçiriyorduk. Uyuşturucu satıcılarının ensesine emniyetimizin, jandarmamızın demir yumruğu iniyordu. Bir daha aynı hızla biz bütün asayişi bozan unsurlara karşı mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu şehri birlik, kardeşlik ve huzur şehri olarak tutmaya devam edeceğiz." dedi.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ise Kayseri'nin Türkiye'de ilk 3'te yer alan önemli bir üretim üssü olduğunu, bölgede faaliyet gösteren yaklaşık 1600 firmanın 100 bini aşkın çalışanıyla katma değer oluşturduğunu kaydetti.