Kayseri ve Antalya'da FETÖ tutuklamaları



Kayseri merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin mahrem subay yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden Mustafa Başaran, Ali Gül ve Semih Erülgen tutuklandı. Fatih G. ve Yasin G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANTALYA'DA 13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı´nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin finans merkezlerinden olduğu iddia edilen bir kargo şirketinin Antalya Bölge Müdürlüğü'nde örgütsel faaliyetler içerisinde olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis, kargo şirketi çalışanı 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 13 kişiden 8´i tutuklanırken, 5´i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.