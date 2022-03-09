Yurdun birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini gösteriyor. Kar yağışı günlük hayatla beraber eğitim öğretimde de olumsuzluklara neden oluyor. Ülke genelinde pek çok şehirden kar tatili haberi gelmesiyle Kayseri ve Sivas'ta yaşayan öğrenciler yarın okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...