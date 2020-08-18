Her öğün afiyetle yiyebileceğiniz enfes bir lezzet! Oldukça geniş olan Türk mutfağına dahil yöresel lezzetlerden olan Kayseri yağlaması, Dünyaca meşhur olan Türk mutfağına dair önemli et yemeklerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Etli yemekleri ile meşhur olan Kayseri bölgesine özgü bu yiyecekte, bol malzemenin maharetli ellerle birleşmesi sonucu karşı konulamaz bir lezzet ortaya çıkıyor.

Kayseri Yağlaması Malzemeler:

3 su bardağı ılık su

1 küp yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

Aldığı kadar un

İç malzemesi;

400 gr dana kıyma

Sıvıyağ

2 adet orta boy soğan

5-6 adet sivri biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

En Üste;

Yoğurt sarımsak sos

Kayseri Yağlaması Yapılışı:

Öncelikle hamuru mayalayalım.

Bunun için ılık su, maya, tuz, sıvıyağ ve şekeri alıp, maya çözünene kadar karıştırın.

Ardından unu kontrollü olarak ekleyin.

Kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur elde edin.

Üzerinin kapatarak mayalanmaya bırakın.

İç malzemesini hazırlayın.

Kıymayı sıvıyağ ile kavurun.

Tuz ve karabiberinin katın.

İnce ince doğradığınız soğanları ekleyip kavurun.

Ardından sivri biberleri katarak kısık ateşte kavurma işlemine devam edin.

Salçaları ekleyin.

En son da minik mink doğradığınız domatesleri ekleyin.

10 dakika daha kavurun.

Tencerenin kapağını kapatın.

Bir kenara alın.

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde bezeler yapın.

En son üzerinin bir bezle örtün.

Teker teker bezeleri açın.

Açtığınız bezeleri yanmaz tavada önlü arkalı pişirin.

Lavaşların pişmesi bittikten sonra her araya kıymalı sostan sürerek, üst üste dizin.

Kıymalı harç bittiğinde işlem tamam demektir.

Servis ederken üzerine yoğurtlu sarımsak sostan gezdirin.

İnce kıyılmış maydanozla da süsleyin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kayseri yağlaması sıcakken anında tüketilmesi önemli.

Servisten önce kıymayla birleşen ekmekler yumuşar.

Siz bu durumu yaşamamak için ekmekleri ve içi önceden hazırlayıp, servis öncesi sadece kıymalı harcı ısıtıp ekmeklerle buluşturabilirsiniz.

Hamurun mayalanması için 20 dakika yeterli olacaktır.