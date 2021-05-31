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Kayseri’de eski Arkeoloji Müzesi'nde yangın

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eski müze binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kayseri’de eski Arkeoloji Müzesi'nde yangın
Kayseri’de eski müze binasında korkutan yangın
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AA

Seyitgazi Mahallesi Hoca Ahmed Yesevi Bulvarı'nda eskiden Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Patlama sesini duyan vatandaşların polis ekiplerine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; ekipler, kapısını kırarak içeri girdikleri binadaki yangını, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Bina yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Öte yandan binadaki tarihi eserlerin yaklaşık 2 yıl önce taşındığı ve binanın Kayseri Büyükşehir Belediyesine devredildiği öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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