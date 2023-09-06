Kayseri’de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya öldü
Giriş: 06.09.2023 - 22:21 Güncelleme: 06.09.2023 - 22:21
C.G'nin kullandığı otomobil, Ayancık Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.K. (65) isimli kadına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan Z.K. sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü ise polislerce gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.