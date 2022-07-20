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Kayseri´de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı

İstanbul'dan Malatya'ya giden yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak şarampole düştü. Kazada 12 yolcu yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri´de yolcu otobüsü devrildi: 12 yaralı
Yolcu otobüsü yoldan çıktı: 12 yaralı
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DHA

Kayseri-Malatya kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kayseri-Malatya kara yolu Kamber mevkinde meydana geldi. İstanbul´dan Malatya istikametine seyir halinde olan R.G. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otobüs içinde bulunan 12 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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