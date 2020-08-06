Kayserili gurbetçinin fayans ustalığından mozaik sanatçılığına uzanan yaşam serüveni

AA

Resim yeteneğini ilkokul çağlarında keşfeden ve yağlı boya, kara kalem çalışmaları yapan Çelebi, 20 yıl önce gittiği Almanya'da fayans ustalığının yanı sıra bir santimetre çapında 4 milimetre kalınlığında taşlarla büyük ebatlarda mozaik tablolar yapmaya başladı.

İlk çalışmasında taşlarla at figürü oluşturan, daha sonra insan portresi yapmaya karar veren Çelebi, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ardından MHP'nin merhum Genel Başkanı Alparslan Türkeş, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk bayrağı ve Atatürk silüetinin bulunduğu tabloları yaptı.

Geçen yıl, 60 kilo ağırlığındaki Erdoğan'ın tablosunu uçakla Türkiye'ye getiren Çelebi, bu yıl da 57 kilo ağırlığındaki ikinci tablosunu parçalar halinde memleketi Kayseri'ye taşıdı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi'ne tatile gelen Çelebi, uçakla getirdiği mozaik tabloların parçalarını, 35 yıl önce duvarlarına resim yaptığı okulun spor salonunda birleştirdi.

- "İlk çalışmam at figürü oldu"

Çelebi, AA muhabirine, asker arkadaşıyla gezmek için gittiği Almanya'da bugünkü eşiyle tanıştığını ve evlenip orada kaldığını söyledi.

Resim merakının ilkokul yıllarına dayandığını vurgulayan Çelebi, "Ortaokul yıllarında bir hocam elimden tuttu. Bana yağlı boya, kara kalem aldı. Daha sonra bu işi sevdim ve geliştirdim. Sürekli resim çalıştım. Yeteneğimi daha da geliştirdim. Şu an profesyonel derecede hiç bir eğitim almadan ressamım diye bilirim." ifadelerini kullandı.

Almanya'ya gittiğinde yeteneğine uygun bir iş yapmaya karar verdiğini ifade eden Çelebi, şunları kaydetti:

"Yurt dışında Türkiye'den daha farklı bir ortam var. Ne iş yapabilirim diye düşündüm. Yapacağım iş yeteneğimle alakalı olsun istedim. Sonra fayansçılık mesleğini seçtim. Dekorasyon işleri yaptım. Değişik ve özgün şeyler yapıyordum. Görseli estetik olan işler yapmaya çalışıyordum. Bir yerde mozaikten resim görmüştüm. Büyük bir resimdi. O sırada Almanya'da 10 yılım geçmişti. Gördüğüm mozaik tablodan sonra ben bu işi yapabilirim diye yola çıktım. İlk çalışmam at figürü oldu. Daha sonra hep aklımdaydı, Cumhurbaşkanı'nın resmini yapmak. Almanya'da 15 gün yılbaşı tatili olur. Ben o sürede plan projeye başladım."

-"Cumhurbaşkanımızın tablosunda 80 binin üzerinde taş kullandım"

Erdoğan'ın tablosunu yapmaya karar verdikten sonra kullanacağı taşları bulmak için arayışa geçtiğini, istediği taşları 3 farklı ülkeden temin ettiğini anlatan Çelebi, "Yaklaşık 2 ay içerisinde isteğim renklerdeki taşları topladım. Sayın Cumhurbaşkanımızın mozaik tablosunu yaptım. Çalışmama aralık ayında başladım, haziran ayında bitirdim. Tam 6 ay sürdü. Günde ortalama 5 saat çalıştım. Cumhurbaşkanımızın tablosunda 80 binin üzerinde taş kullandım. Yaklaşık 35 farklı renk yer alıyor. Kendi bilgi ve becerimle bu portreyi yaptım." diye konuştu.

İkinci çalışmasının ise 4,5 ay sürdüğünü, 100'ün üzerinde renk kullandığını dile getiren Çelebi, şöyle devam etti:

"İkinci tablomda Sayın Devlet Bahçeli, Başbuğ Alparslan Türkeş, arkada Türk bayrağımız ve Atatürk silüetinden oluşan bir kompozisyon ortaya çıktı. Bu tabloda 65 bin 495 taş kullandım. Yaklaşık 100'ün üzerinde farklı renk var. Hatta istediğim renkleri bulamadığım için kendim karışımlar yaparak taş ürettim. Özellikle bayrağımıza dalga verebilmek için kırmızının onlarca tonunu kullandım. Bu süreçte eşime çok teşekkür ediyorum. Çok büyük destek oldu. Bana mutfağını verdi. Mutfağın bir köşesinde çalışmaya başladım ve belirli metrelere gelince tabloyu küçük paçalara böldüm."

- "Tabloları getirebilmek için kendi eşyalarımızdan feragat ettik"

Dört kişilik bir aile olduklarını ve tabloları Türkiye'ye uçakla getirdiğini belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın tablosunu geçen sene uçakla getirdim. Bu sene de ikinci tablomu paketleyip getirdim. Cumhurbaşkanı'nın tablosu 60 kilogram ağırlığında. Devlet Bahçeli'nin bulunduğu tablo ise 57 kilogram geliyor. Bu resimleri getirebilmek için 40 parçaya böldüm ve paketledim. Daha sonra numaralandırdım. Cumhurbaşkanın portresi 255x325 santimetre ebatlarında. Diğeri ise 242x310 santimetre boyutunda. Biz dört kişilik bir aileyiz, bu eserleri getirebilmek için kendi bagajlarımızdan feragat ettik. Uçağa sınırlı ağırlıkta yük aldıkları için bagaj sınıra gelmişti. 1 gram daha alacak yer yoktu ama ülkeme getirmeyi başardım. Şimdi de 1985 yılında duvarlarına boyum yetmeye yetmeye resim yaptığım okulumun spor salonunu kullanarak bu mozaik tabloları bir araya getirdim. Tabloları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Devlet Bahçeli Bey'e huzurlarında hediye etmek istiyorum."