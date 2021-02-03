Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, Alanyaspor'u konuk etti.
İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta ev sahibi Siopis'in hatasında 54. dakikada Maglica'nın golüyle öne geçti.
77. dakikada Kayseri'den Sapunaru ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
79. dakikada Tzavellas skora dengeyi getirdi ve maç 1-1 noktalandı.
Alanyaspor 38, Kayserispor 23 puana yükseldi.
16. dakikada Siopis'in savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Umut Güneş, kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Umut Güneş'in bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak Doğan Alemdar'da kaldı.
19. dakikada savunmadan dönen topu kontrol eden Umut Güneş, sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kontrol etti.
45+1. dakikada Lennon'un kafayla indirdiği topu iyi takip eden Maglica'nın sert şutunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi.
Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
54. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Alanyaspor'da Siopis'in hatalı pasında topu kapan Maglica'nın ceza sahası dışından bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
71. dakikada Salih Uçan'ın kullandığı serbest atışta penaltı noktası civarından Bareiro'nun kafa vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar topu kontrol etti.
77. dakikada hızlı gelişen Alanyaspor atağında Davidson, Sapunaru ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan, Sapunaru'ya ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.
79. dakikada Aytemiz Alanyaspor, beraberliği sağladı. Umut Güneş'in ceza sahası dışından vuruşunda, topa son olarak müdahale eden Tzavellas, meşin yuvarlağın yönünü değiştirdi. Kaleci Doğan Alemdar'ı yanıltan bu dokunuş sonrası top ağlarla buluştu: 1-1
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir
Hes KabloKayserispor: Doğan Alemdar, Uğur Demirok, Sapunaru, Aziz Eraltay, Kvrzic, Campanharo (Dk. 65 Attamah),Lennon (Dk. 80 Paz),Muhar, Avramovski (Dk. 80 Ramazan Civelek),Pedro Henrique (Dk. 42 İlhan Parlak),Maglica (Dk. 65 Luckassen)
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Moubandje, Caulker, Tzavellas, Fatih Aksoy (Dk. 77 Juanfran),Siopis (Dk. 60 Salih Uçan),Berkan İsmail Kutlu, Umut Güneş, Kadzior (Dk. 60 Efecan Karaca),Babacar (Dk. 46 Davidson),Mustafa Pektemek (Dk. 60 Bareiro)
Goller: Dk. 54 Maglica (Hes Kablo Kayserispor),Dk. 79 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)
Kırmızıkart: Dk. 77 Sapunaru (Hes Kablo Kayserispor)
Sarıkartlar: Dk. 40 Pedro Henrique, Dk. 78 Doğan Alemdar, Dk. 80 İlhan Parlak, Dk. 81 Paz (Hes Kablo Kayserispor),Dk. 45 Babacar (Aytemiz Alanyaspor)
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