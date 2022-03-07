Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Alanyaspor'u konuk etti.
Ev sahibi ekip 34. Dakikada Bertolacci'nin golüyle 1-0 öne geçti.
Alanyaspor 41. dakikada Oğuz Aydın ile skora dengeyi getirdi ve ilk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Mücadelede 83. dakika oynanırken Alanyaspor diğer bir genç futbolcusu Erencan Yardımcı'yla bu kez öne geçti.
Kalan dakikalarda gol olmayınca mücadele Alanysapor'un 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Bu sonucun ardından Alanyaspor 46 puana yükseldi; Kayserispor ise 38 puanda kaldı.
23. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Efecan Karaca'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
34. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Sol kanattan Carole'un ceza sahasına ortasında Bertolacci'nin kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0
41. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Orta sahada topla buluşan Efkan Bekiroğlu'nun pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1
43. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Tayfur Bingöl'ün sağ çaprazdan şutunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.
50. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuz Aydın'ın ceza sahasına sert ortasında, Attamah meşin yuvarlağı kornere çeldi.
51. dakikada Aytemiz Alanyaspor gole çok yaklaştı. Ceza sahasında topla buluşan Efecan Karaca'nın ortasında Oğuz Aydın'ın vuruşunda, kaleci Cenk Gönen meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
75. dakikada sağ kanattan ceza sahasına gönderilen ortada defanstan dönen topu önünde bulan Tayfur Bingöl, meşin yuvarlağı Efecan Karaca'ya çıkardı. Bu futbolcunun sert şutunda, top üstten auta çıktı.
82. dakikada Alanyaspor öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl'ün pasında Erencan Yardımcı, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2
88. dakikada orta sahada buluştuğu topla ceza sahasına kadar giden Tayfur Bingöl, meşin yuvarlağı müsait durumdaki Erencan Yardımcı'ya bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Cenk Gönen topu kornere çeldi.
Karşılaşma, Aytemiz Alanyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Bu arada, müsabakanın son anlarında sahaya girerek maçın hakemine itirazlarda bulunan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, kırmızı kartla cezalandırıldı.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Hakemler: Suat Arslanboğa, Ata Yıldırım, Selahattin Altay
Yukatel Kayserispor: Cenk Gönen, Onur Bulut, Mert Çetin (Dk. 46 Attamah), Carole, Uğur Demirok, İbrahim Akdağ (Dk. 62 Mustafa Pektemek), Abdulkadir Parmak, Cardoso (Dk. 84 Ramazan Civelek), Mane, Gavranovic (Dk. 84 Gökhan Sazdağı), Bertolacci (Dk. 62 Campanharo)
Aytemiz Alanyaspor: Serkan Kırıntılı, Awaziem, Milunovic, Borja (Dk. 59 Juanfran), Mevlja, Leroy Fer (Dk. 59 Emre Akbaba), Tayfur Bingöl (Dk. 90 Furkan Bayır), Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Efecan Karaca, Oğuz Aydın (Dk. 73 Erencan Yardımcı)
Goller: Dk. 34 Bertolacci (Yukatel Kayserispor), Dk. 41 Oğuz Aydın, Dk. 82 Erencan Yardımcı (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 5 Mert Çetin, Dk. 24 İbrahim Akdağ, Dk. 80 Campanharo (Yukatel Kayserispor), Dk. 60 Emre Akbaba (Aytemiz Alanyaspor)
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