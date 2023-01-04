Spor Toto Süper Lig 17. hafta mücadelesinde Vavacars Fatih Karagümrük deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 4-2 yendi.
MAÇIN DAKİKALARI
1. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük öne geçti. Kayserispor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı meşin yuvarlağı Ricci, Levent Mercan ile buluşturdu. Bu futbolcunu ceza sahası dışından sert şutunda top ağlara gitti: 0-1
12. dakika Vavacars Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içinde Kouassi'nin sert şutunda kaleci Bilal'den geri dönen topu Diagne, ağlarla buluşturdu. 0-2
25. dakikada Vavacars Fatih Karagümrürklü Dresevic'in pasında topa sahip olan Kouassi'nin şutunda top üstten dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.
46. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük farkı 3'e çıkardı. Kayserisporlu Mensah, defanstan çıkmak isterken ikili mücadelede topu kaptırdığı Shukurov, meşin yuvarlağı düzgün vuruşla ağlarla buluşturdu: 0-3
57. dakikada Kayserispor farkı 2'ye indirdi. 55. dakikada Kayserisporlu Kolevetsios ile Karagümrüklü Borini'nin girdiği ikili mücadele sonrası maçın hakemi VAR'a giderek penaltı kararı verdi. Penaltı vuruşunda Mensah, topu ağlara yolladı. 1-3
63. dakikada Vavacars Fatih Karagümrük 4. golü attı. Ceza sahası dışında topla buluşan Diagne'nin vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-4
72. dakikada Kayserispor skoru 2-4 yaptı. Kornerden gelen topa iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-4
Karşılaşma konuk ekibin 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Suat Arslanboğa, Samet Çavuş, Ali Tuna
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Kolovetsios, Hosseini (Dk. 46 Emrah Başsan), Ali Karimi (Dk. 46 Gökhan Sazdağı), Carole, Mustafa Pektemek (Dk. 46 Campanharo) , Kemen (Dk. 77 Ramazan Civelek), Cardoso, Mensah, Gavranovic (Dk. 69 İlhan Parlak)
VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Ahmet Şen, Biraschi, Dresevic, Ricci, Diagne (Dk. 73 Samed Onur), Borini (Dk. 66 Burak Kapacak(Dk. 89 Salih Dursun), Levent Mercan, Ozdoev, Shukurov (Dk.66 Nicholas), Kouassi (Dk. 73 Kazım), Baniya
Goller: Dk.1 Levent Mercan, Dk 12 ve 63 Diagne, Dk. 46 Shukurov (Vavacars Fatih Karagümrük), Dk. 57 Mensah (Penaltıda), Dk. 72 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 52 Shukurov, Dk. 90+6 Batuhan Ahmet Şen, Dk. 90+6 Kazım (Vavacars Fatih Karagümrük), Dk. 90+4 Mensah (Yukatel Kayserispor)
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