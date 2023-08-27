Kayserispor: 2 - Samsunspor: 1 MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında Mondihome Kayserispor, sahasında Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti
RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı. Karşılaşma Mondihome Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Kayserispor'un galibiyet gollerini 18'de Anthony Uzodimma ile 38'de Mame Thiam kaydetti. Yılport Samsunspor'un tek sayısı ise 21. dakikada Marius Mouandilmadji'dan geldi.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 5'e yükseltirken, ligde henüz galibiyetle tanışamayan Samsunspor ise 1 puanda kaldı.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Cem Özbay
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Uzodimma (Dk. 87 Mane), Attamah, Kolovetsios, Carole, Ackah (Dk. 90+2 Baran Ali Gezek), Ramazan Civelek (Dk. 84 Arif Kocaman), Cardoso (Dk. 84 Kemen), Karimi, Thiam, Gökhan Sazdağı (Dk. 90+2 Talha Sarıadslan)
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 69 Satka), Alim Öztürk, Drongelen, Schindler, Taylan Antalyalı (Dk. 62 Benasser), Ntcham (Dk. 88 Gomes), Bola (Dk. 61 Soner Aydoğdu) , Emre Kılıç, Fofana, Mouandilmadji (Dk. 62 Laura)
Goller: Dk. 17 Uzodimma, Dk. 38 Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 21 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor)