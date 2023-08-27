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        Kayserispor: 2 - Samsunspor: 1 MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında Mondihome Kayserispor, sahasında Yılport Samsunspor'u 2-1 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 21:47 Güncelleme: 27.08.2023 - 21:47
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        Kayserispor, Samsun'u devirdi
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        RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki maçta hakem Bahattin Şimşek düdük çaldı. Karşılaşma Mondihome Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

        Kayserispor'un galibiyet gollerini 18'de Anthony Uzodimma ile 38'de Mame Thiam kaydetti. Yılport Samsunspor'un tek sayısı ise 21. dakikada Marius Mouandilmadji'dan geldi.

        Bu sonuçla Kayserispor puanını 5'e yükseltirken, ligde henüz galibiyetle tanışamayan Samsunspor ise 1 puanda kaldı.

        Stat: RHG Enertürk Enerji

        Hakemler: Bahattin Şimşek, Selahattin Altay, Cem Özbay

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Uzodimma (Dk. 87 Mane), Attamah, Kolovetsios, Carole, Ackah (Dk. 90+2 Baran Ali Gezek), Ramazan Civelek (Dk. 84 Arif Kocaman), Cardoso (Dk. 84 Kemen), Karimi, Thiam, Gökhan Sazdağı ​​​​​​​(Dk. 90+2 Talha Sarıadslan)

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 69 Satka), Alim Öztürk, Drongelen, Schindler, Taylan Antalyalı (Dk. 62 Benasser), Ntcham (Dk. 88 Gomes), Bola (Dk. 61 Soner Aydoğdu) , Emre Kılıç, Fofana, Mouandilmadji (Dk. 62 Laura)

        Goller: Dk. 17 Uzodimma, Dk. 38 Thiam (Mondihome Kayserispor), Dk. 21 Mouandilmadji (Yılport Samsunspor)

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