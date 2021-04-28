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Kayserispor: 6 - Denizlispor: 3 | MAÇ SONUCU

Kayserispor - Denizlispor maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! Kayserispor, Süper Lig'in 38. haftasında Denizlispor'u 6-3 mağlup etti. Yalçın Koşukavak yönetimindeki ilk maçına çıkan sarı-kırmızılılar sekiz hafta sonra galibiyeti hatırladı!

Kayserispor: 6 - Denizlispor: 3 | MAÇ SONUCU

Kayserispor, Süper Lig'in 38. haftasında Denizlispor'u 6-3 mağlup ederek 8 hafta sonra galibiyeti hatırladı. Ev sahibi ekip 18. dakikada İlhan Parlak'ın golüyle 1-0 öne geçti. Dakikalar 26'yı gösterirken bu kez Daniel Avramovski sahne aldı ve Kayserispor'u 2-0 üstünlüğe taşıdı.

Denizlispor'un bu gole cevabı gecikmedi. 31. dakikada Angelo Sagal farkı 1'e indirdi. Avramovski 45. dakikada bir gol daha buldu ve ilk yarı Kayserispor'un 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. Diğer yandan Radoslaw Murawski 37 ve 41'de iki sarı kart görerek Denizlispor'u 10 kişi bıraktı.

Kayserispor 51. dakikada Nehuen Paz, 60. dakikada İlhan Parlak'la iki gol daha buldu ve 5-1 öne geçti. Denizlispor son dakikalarda Mesanovic ve Sakıb'la iki gol bulsa da ev sahibi ekip Melih Okutan'la yanıt verdi ve 6-3'lük üstünlükle sahadan ayrıldı.

Kritik bir galibiyet elde eden Kayserispor puanını 38'e yükseltti. Denizlispor ise 28 puanda kaldı. Diğer yandan Yalçın Koşukavak, eski takımına karşı da zafer elde etti.

MAÇIN DAKİKALARI

5. dakikada Muhar'ın pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Pedro Henrique'nin sert şutunda, kaleci Abdulkadir Sünger yakın kale direğinin dibinde meşin yuvarlağı kontrol etti.

18. dakikada Hes Kablo Kayserispor öne geçti. Kvrzic'in savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topu iyi kontrol eden İlhan Parlak, kaleci Abdulkadir Sünger ile karşı karşıya kaldı. İlhan Parlak'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

26. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kvrzic ile verkaç yapan Avramovski, kaleci Abdulkadir Sünger ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi. İlk anda Avramovski'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal eden maçın hakemi Özgür Yankaya, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine golü verdi: 2-0

31. dakikada Paz'ın geri pasında araya giren Rodallega, kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Rodallega'nın vuruşunda, Doğan Alemdar meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Aynı dakika içinde Yukatel Denizlispor golü buldu. Hasan Ayaroğlu'nun sağ taraftan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Sagal'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1

41. dakikada konuk ekip sahada 10 kişi kaldı. 37'nci dakikada ilk sarı kartını gören Murawski, Pedro Henrique'ye yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

45+5. dakikada Hes Kablo Kayserispor, skoru 3-1'e getirdi. İlhan Parlak'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Avramovski, kaleci Abdulkadir Sünger ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

51. dakikada ev sahibi ekip, farkı 3'e yükseltti. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında, Lennon'un ortasında ön direkteki Paz'ın kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 4-1

60. dakikada Kayserispor, skoru 5-1'e getirdi. Sağ kanattan Lennon'un ceza alanına ortasında, altıpas içerisinde İlhan Parlak meşin yuvarlağı uzak köşeden filelerle buluşturdu.

81. dakikada Denizlispor, maçtaki ikinci golünü buldu. Recep Niyaz'ın uzak mesafeden sert vuruşunda, kaleci Doğan Alemdar sağına uzanarak son anda topu çeldi. Dönen topu iyi takip eden Mesanovic, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 5-2

85. dakikada hızlı gelişen Denizlispor atağında, rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Ali Yavuz Kol'un sağ çaprazdan sert şutunda, kaleci Doğan Alemdar son anda topu kornere çeldi.

90. dakikada konuk ekip, farkı 2'ye indirdi. Kayserispor yarı alanının ortalarından sağ taraftan Ali Yavuz Kol'un kullandığı serbest atışta ön bölümde kafalardan seken topu arka direkte Sakıb Aytaç, sert bir vuruşla filelere yolladı: 5-3

90+5. dakikada Kayserispor, skoru 6-3'e getirdi. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Melih Okutan'ın sert vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 6-3

Karşılaşma, Kayserispor'un 6-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Özgür Yankaya, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

Hes KabloKayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Paz, Aziz Eraltay (Dk. 77 Yasir Subaşı),Sabovic, Muhar, Lennon (Dk. 77 Ramazan Civelek),Avramovski (Dk. 77 Emre Demir),Pedro Henrique (Dk. 64 Melih Okutan),İlhan Parlak (Dk. 64 Alibec)

Yukatel Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Fabiano, Oğuz Yılmaz (Dk. 6 Özer Özdemir),Muhammet Özkal, Sakıb Aytaç, Dossevi (Dk. 46 Ali Yavuz Kol),Murawski, Bakalorz (Dk. 80 Recep Niyaz),Sagal (Dk. 70 Görkem Can),Hasan Ayaroğlu (Dk. 46 Mesanovic),Rodallega

Goller: Dk. 18 ve 60 İlhan Parlak, Dk. 26 ve 45+5 Avramovski, Dk. 51 Paz, Dk. 90+5 Melih Okutan (Hes Kablo Kayserispor),Dk. 31 Sagal, Dk. 81 Mesanovic, Dk. 90 Sakıb Aytaç (Yukatel Denizlispor)

Kırmızıkart: Dk. 41 Murawski (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 39 Muhar (Hes Kablo Kayserispor),Dk. 43 Rodallega, Dk. 54 Bakalorz, Dk. 79 Ali Yavuz Kol, Sakıb Aytaç (Maç bitiminde) (Yukatel Denizlispor)

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