Kayserispor'a Hollandalı forvet

DHA

Transfer çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor, Hollandalı futbolcu Kevin Luckassen´i kadrosuna kattı. Kayseri´ye gelen tecrübeli golcü ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı. Romanya 1´inci Lig ekiplerinden Viitorul Constanta takımında forma giyen Luckassen, bu sezon görev aldığı 18 maçta 9 gol attı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, forvet oyuncusu Kevin Luckassen ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Kevin Luckassen´e hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.