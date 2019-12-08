Kulüp tesislerine gelen yüzlerce taraftar, Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Berna Gözbaşı, futbolcular ve teknik heyet tarafından alkışlarla karşılandı.

Taraftarlar daha sonra meşale yakıp "Kayserispor sen çok yaşa canım feda olsun sana", "Biz inandık siz de inanın, bizim için bu maçı alın" ve "Bu taraftar yanınızda" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, burada yaptığı konuşmada, yarın taraftarlarla beraber stadyumda takımın yanında yer alacaklarını söyledi.

Takımın taraftarla var olduğunu vurgulayan Gözbaşı, futbolculara güvendiklerini ve yarın oynanacak maçı kazanacaklarına inandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kongre bitti. Şu an sadece maçı düşünüyoruz. Takımımıza pozitif enerji veriyoruz. Çok rica ediyorum, herkes kendi işini yapsın. Hepimiz huzur bulalım. Hiçbir şekilde kavgaya, ayrımcılığa ve gürültüye ihtiyacımız yok. Önce yönetim takım olacak. Sonra kulübün çalışanları takım olacak. Bugünde Kapalı Kale taraftarlarımızla takıma desteğe geldik."

"FUTBOLCULAR BU GEMİDE"

Taraftara destekleri için teşekkür eden teknik direktör Bülent Uygun ise formanın ve armanın sahibinin taraftar olduğunu dile getirdi.

Futbolcuların terinin son damlasına kadar mücadele edeceğini anlatan Uygun, şunları kaydetti:

"Sizlerin de bizlerle beraber olmanıza ihtiyacımız var. Buraya gelip bunu gösterdiniz. İnanıyorum ki futbolcular da yarın sahada gereğini yapacak. İnşallah Kayserispor'u ligde tutacağız. Burada bulunan futbolcular bu gemide, bu gemiyi terk etmeden mücadeleyi veriyor. Hepsi takdiri hak ediyor. Berna hanım da gerek ekonomik, gerekse bu camianın yükselmesi adına Türkiye'de ilkleri başarıyor. Biz inandık. İnandığımız için de buradayız. Allah'ın izni ile de başaracağız."