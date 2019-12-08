Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol

Kayserispor'a "meşaleli" destek

Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak İstikbal Mobilya Kayserispor'da taraftarlar takımlarına destek olmak için kulüp tesislerine gelerek, tezahüratlar eşliğinde meşale yaktı

Kayserispor

Kulüp tesislerine gelen yüzlerce taraftar, Kayserispor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Berna Gözbaşı, futbolcular ve teknik heyet tarafından alkışlarla karşılandı.

Taraftarlar daha sonra meşale yakıp "Kayserispor sen çok yaşa canım feda olsun sana", "Biz inandık siz de inanın, bizim için bu maçı alın" ve "Bu taraftar yanınızda" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, burada yaptığı konuşmada, yarın taraftarlarla beraber stadyumda takımın yanında yer alacaklarını söyledi.

Takımın taraftarla var olduğunu vurgulayan Gözbaşı, futbolculara güvendiklerini ve yarın oynanacak maçı kazanacaklarına inandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Kongre bitti. Şu an sadece maçı düşünüyoruz. Takımımıza pozitif enerji veriyoruz. Çok rica ediyorum, herkes kendi işini yapsın. Hepimiz huzur bulalım. Hiçbir şekilde kavgaya, ayrımcılığa ve gürültüye ihtiyacımız yok. Önce yönetim takım olacak. Sonra kulübün çalışanları takım olacak. Bugünde Kapalı Kale taraftarlarımızla takıma desteğe geldik."

"FUTBOLCULAR BU GEMİDE"

Taraftara destekleri için teşekkür eden teknik direktör Bülent Uygun ise formanın ve armanın sahibinin taraftar olduğunu dile getirdi.

Futbolcuların terinin son damlasına kadar mücadele edeceğini anlatan Uygun, şunları kaydetti:

"Sizlerin de bizlerle beraber olmanıza ihtiyacımız var. Buraya gelip bunu gösterdiniz. İnanıyorum ki futbolcular da yarın sahada gereğini yapacak. İnşallah Kayserispor'u ligde tutacağız. Burada bulunan futbolcular bu gemide, bu gemiyi terk etmeden mücadeleyi veriyor. Hepsi takdiri hak ediyor. Berna hanım da gerek ekonomik, gerekse bu camianın yükselmesi adına Türkiye'de ilkleri başarıyor. Biz inandık. İnandığımız için de buradayız. Allah'ın izni ile de başaracağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kasımpaşa: 2 - Beşiktaş: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOL90+5'te kazandı!
Antalyaspor: 1 - Trabzonspor: 3 | MAÇ SONUCU
FUTBOLAkdeniz'de Fırtına koptu!
Denizlispor - Başakşehir
FUTBOLBaşakşehir'e Denizli freni!
Serdar Ali Çelikler: Şampiyonluk bu tip maçlardan geçiyor
FUTBOL"Şampiyonluk bu tip maçlardan geçiyor"
Karim Hafez'in kırmızı kartı tartışma yarattı
FUTBOL"Kırmızı kart haksız"
Galatasaray - Alanyaspor maçı yazar yorumları
FUTBOL"Galatasaray: 0 - Muslera: 10"
Serdar Aziz’de korkulan olmadı
FUTBOLFenerbahçe'ye iyi haber
İbrahim Yıldız: "Oyun Kasımpaşa'nın skor Beşiktaş'ın"
FUTBOL"Oyun Kasımpaşa'nın skor Beşiktaş'ın"
Sumudica, Konyaspor taraftarına "Küme düşeceksiniz" işareti yaptı!
FUTBOLKonya'da olay! Sumudica...
Görünmez 'Kahraman!' Nzonzi!
FUTBOLGörünmez 'Kahraman!'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X