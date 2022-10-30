Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşı geldi. Gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2 beraberlikle sona erdi.

Adana Demirspor, 12'de Ndiaye ve 65'te Onyekuru'nun golleriyle 2-0 öne geçerken, müthiş bir geri dönüşe imza atan Kayserispor 67'de Gavranovic ile 82'de Cardoso'nun golleriyle puanı kaptı.



Adana Demirspor bu sonuçla puanını 23'e çıkarırken, Kayserispor ise puanını 20 yaptı.