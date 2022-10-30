Süper Lig'in 12. haftasında Kayserispor ile Adana Demirspor karşı karşı geldi. Gol düellosu şeklinde geçen maç 2-2 beraberlikle sona erdi.
Adana Demirspor, 12'de Ndiaye ve 65'te Onyekuru'nun golleriyle 2-0 öne geçerken, müthiş bir geri dönüşe imza atan Kayserispor 67'de Gavranovic ile 82'de Cardoso'nun golleriyle puanı kaptı.
Adana Demirspor bu sonuçla puanını 23'e çıkarırken, Kayserispor ise puanını 20 yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR
3. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Belhanda’nın vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.
6. dakikada Tiham’ın pasıyla sağ çaprazda kaleci Ertaç ile karşı karşıya kalan Kemen’in sert vuruşunda Ertaç, güçlükle topu kornere çelmeyi başardı.
12. dakikada Belhanda’nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan N’Diaye, penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
31. dakikada Akintola’nın pasıyla ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Svensson’un vuruşunda kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.
39. dakikada Onyekuru'nun ceza sahası içerisinde yerde kalması nedeniyle hakem beyaz noktayı gösterdi. Sonrasında VAR'da pozisyonu inceleyen hakem Volkan Bayarslan, penaltı kararını iptal etti.
45. dakikada Onyekuru'nun sol kanattan çıkardığı topla çizgisi önünde buluşan Belhanda'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
65. dakikada Adana Demirspor farkı ikiye çıkardı. Semih Güler'in kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta Ali Karimi'nin kontrol edemediği topu kapan Onyekuru, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.
67. dakika Kayserispor farkı bire düşürdü. Sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun ceza sahasına gönderdiği orta sonrası penaltı noktasında topla buluşan Gavranovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından filelere gitti: 1-2.
82. dakikada ev sahibi ekip skoru eşitledi. Gökhan Sazdağı sağ kanttan rakiplerini çalımlayarak topu rakip sahaya taşıdıktan sonra pasını Emrah Başsan'a çıkardı. Aynı oyuncunun ortasında ceza sahasına sol çaprazdan giren Caradoso'nun kafa şutunda top ağlarla buluştu: 2-2.
90+5. dakikada Emrah Başsan'ın sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği pasla sağ çaprazda buluşan Kemen'in uzak köşeye gönderdiği sert şutta, kaleci son anda topu kornere çeldi.
Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Volkan Bayarslan, Ali Saygın Ögel, Abdullah Bora Özkara
Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Ali Karimi (Dk. 73 Emrah Başsan), Carole, Campanharo, Kemen (Dk. 59 Cardoso), Ramazan Civelek (Dk. 59 Gökhan Sazdağı), Mensah, Thiam (Dk. 73 Mane), Gavranovic (Dk. 89 Mustafa Pektemek)
Adana Demirspor: Ertaç Özbir, Svensson, Semih Güler, Samet Akaydın, Rodrigues, Ndiaye, Stambouli (Dk. 87 Gökhan İnler), Emre Akbaba (Dk. 61 Gulbrandsen), Akintola (Dk. 61 Yusuf Sarı), Onyekuru (Dk. 79 Assombalonga), Belhanda
Goller: Dk. 13 Ndiaye, Dk. 65 Onyekuru (Adana Demirsopr), Dk. 67 Gavranovic, Dk. 82 Cardoso (Yukatel Kayserispor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Ramazan Civelek, Dk. 26 Mensah, Dk. 55 Çağdaş Atan (Teknik direktör), Dk. 78 Hosseini (Yukatel Kayserispor), Dk. 38 Ndiaye, Dk. 75 Onyekuru (Adana Demirspor)
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