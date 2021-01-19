(42' Alibec)
Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kayserispor'la karşılaşıyor... İki maçlık galibiyet serisi Demir Grup Sivasspor beraberliğiyle son bulan Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla girdi. Son maçında Gaziantep FK'ye 2-1 kaybeden Hes Kablo Kayserispor ise 16 puana sahip.
KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR
STAT: Kadir Has Stadı
HAKEM: Serkan Tokat
SAAT: 16.00
YAYIN: beIN Sports 1
KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Atamah, Avramovski, Campanharo, Lennon, Henrique, Alibec
TEKNİK DİREKTÖR: Dan Petrescu
BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Duarte, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Aleksic, Giuliano, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 21. haftada Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.
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