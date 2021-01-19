

(42' Alibec)

Başakşehir, Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kayserispor'la karşılaşıyor... İki maçlık galibiyet serisi Demir Grup Sivasspor beraberliğiyle son bulan Medipol Başakşehir, haftaya 23 puanla girdi. Son maçında Gaziantep FK'ye 2-1 kaybeden Hes Kablo Kayserispor ise 16 puana sahip.

KAYSERİSPOR - BAŞAKŞEHİR

STAT: Kadir Has Stadı

HAKEM: Serkan Tokat

SAAT: 16.00

YAYIN: beIN Sports 1

KAYSERİSPOR: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behich, Atamah, Avramovski, Campanharo, Lennon, Henrique, Alibec

TEKNİK DİREKTÖR: Dan Petrescu

BAŞAKŞEHİR: Mert, Rafael, Duarte, Ponck, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Aleksic, Giuliano, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

Medipol Başakşehir'de bu sezon 3'er sarı kart gören İrfan Can Kahveci, Alexandru Epureanu ve Mahmut Tekdemir ceza sınırında bulunuyor. Bu üç futbolcu, karşılaşmada oynayıp kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 21. haftada Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı mücadelede forma giyemeyecek.