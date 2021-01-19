Hes Kablo Kayserispor ile Medipol Başakşehir, Süper Lig tarihinde 23. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 22 maçta 5 kez de Hes Kablo Kayserispor kazanırken 12 kez Medipol Başakşehir kazandı. 5 kez de beraberlik bozulmadı. Bu maçlarda Kayserispor 17 gol atarken Medipol Başakşehir ise 29 gol kaydetti. Geçen sezon hem Kayseri'de hem de İstanbul'da oynanan iki müsabakayı da Başakşehir kazanmıştı.

KAYSERİSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Behiç, Attamah, Awramovski, Fernandes, Pedro, Lennon, Kanga

Başakşehir: Volkan, Rafael, Epureanu, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, İrfan, Visca, Crivelli, Demba Ba