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Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Onur Bulut açıklaması: Tek imza geçerli olmaz

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Onur Bulut ile imzalanan protokolle ilgisinin olmadığını ifade ederek, imzanın başkanvekili Nurettin Açıkalın'a ait olduğunu söyledi. Başkan Çamlı, “Tek imza geçerli olmaz. Beşiktaş bizi muhatap alıp sorsaydı, doğrusunu söylerdik” dedi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan Onur Bulut açıklaması: Tek imza geçerli olmaz
İHA

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut ile gerçekleştirilen protokol ile ilgisinin olmadığını söyledi.

Başkan Ali Çamlı, protokolde imzasının olmadığını, imzanın başkanvekili Nurettin Açıkalın'a ait olduğunu ifade ederek, “Hazırlanan protokole Başkanvekilimiz Nurettin Açıkalın imza atmış. Ben protokolü görmedim, benim önüme hiç gelmedi. Zaten gelse de, tecrübeli yöneticiyim. Ben imzalamam. Benim önüme Onur’un tadil sözleşmesi ve 3 yıllık uzatma sözleşmesi geldi. Bunu imzaladım ve çıktım gittim” dedi.

"BEŞİKTAŞ SORSAYDI, BİZ DOĞRUSUNU SÖYLERDİK"

Bu protokolün basına sızması neticesinde Fenerbahçe ile yapılan görüşmenin sona erdiğini de belirten Başkan Ali Çamlı, sarı lacivertli kulübün haklı bir şekilde görüşmeden vazgeçtiğini söyleyerek; “Fenerbahçe ile bu iş bozulunca, bunlar ayın 6’sında tek taraflı sözleşmeyi feshettiler. Beşiktaş kulübüne bu protokoldeki imzanın bana ait olduğunu ama feyk imza attığımı söylemişler. Beşiktaş Kulübü bizi muhatap alıp sorsaydı, yangından mal kaçırır gibi yapmak yerine, biz doğrusunu zaten söylerdik” diye de tepki gösterdi.

Başkan Çamlı, Onur Bulut’un Beşiktaş’a transferi noktasında hukuki yollara başvurarak haklarını arayacaklarını da sözlerine ekledi.

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